Сильный ветер обрушится на Карелию в ближайшее время

Жителей республики предупредили об опасности.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска предупредили жителей города и Карелии о неблагоприятном явлении.

По информации метеорологов, начиная с 3 часов ночи 1 февраля с северо-западных районов Карелии ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Ветер будет в основном южный и юго-западный.

Под действие стихии может попасть в том числе Петрозаводск.