Силовики взяли штурмом женский монастырь и вывезли оттуда экс-схимонаха Сергия

Экс-схимонаху Сергию предъявили обвинение в склонении детей к самоубийству.

Бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица). Дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР России, сообщили изданию “Коммерсантъ” его адвокаты. Во вторник утром Сергия конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. Представители защиты не исключают, что следователи выйдут с ходатайством об аресте.

Николай Романов был задержан ночью, 29 декабря, после штурма Среднеуральского женского монастыря. На территории обители несколько часов продолжались обыски. Прихожане сообщали о том, что силовики частично "разгромили" помещения, выбили окна. Известно, что одну монахиню из монастыря увезли на скорой помощи. Во время обысков адвокатов Сергия не пускали на территорию монастыря. Позже бывшего схимонаха вывезли на допрос в СКР по Свердловской области, где он отказался отвечать на вопросы следователей, поскольку ему не дали пообщаться с адвокатом наедине.

Поводом для уголовного преследования Сергия стала запись проповеди, размещенная на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком "За веру Христа мы на смерть стоим". Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. После чего Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей. "Речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме",— пояснял “Ъ-Урал” Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря. Проповедь силовики проверяли по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова.

Отметим, что в производстве регионального СКР находится дело по ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на вероисповедание) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). Оно возбуждено по заявлению представителей Екатеринбургской епархии, представители которой пожаловались, что их не пустили на территорию монастыря для инвентаризации имущества. Сергий в этом деле фигурирует в качестве свидетеля.

Противостояние между Екатеринбургской епархией и Среднеуральским женским монастырем во главе с отцом Сергием началось весной. Он в публичных проповедях отрицал COVID-19, критиковал РПЦ и власти за закрытие храмов и предупреждал о массовом чипировании через вакцину. В результате отец Сергий сначала был лишен сана священника, а затем отлучен от церкви.