Силуанов пообещал не менять налоги шесть лет

Первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не намерено менять налоговый режим в течение ближайших шести лет.

Об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает "Коммерсантъ".

"Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь это налоги. Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги", — сказал Силуанов.

Он отметил, что "в правительстве еще идет дискуссия по отдельным настройкам реформ, которые должны провести".