Синоптики передают на 16 ноября теплую дождливую погоду в Карелии

О погоде на 16 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 16 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь, морось.

Ветер юго-западный умеренный.

Ночная температура составит +2, +4 градуса, днем температура поднимется до +7.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинство районов придут небольшие осадки в виде небольшого дождя и мороси.

Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью 0, +5, днем потеплеет до +8 градусов.