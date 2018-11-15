Синоптики передают на 16 ноября теплую дождливую погоду в Карелии

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О погоде на 16 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 16 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь, морось.
Ветер юго-западный умеренный.
Ночная температура составит +2, +4 градуса, днем температура поднимется до +7.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинство районов придут небольшие осадки в виде небольшого дождя и мороси.
Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура ночью 0, +5, днем потеплеет до +8 градусов.
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