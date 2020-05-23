Синоптики: потепление до +25 градусов идет в Карелию

Холодная ложбина, которая держала контроль над погодой в своих руках почти половину мая, разрушилась, сообщил паблик "Погода Петрозаводска и Карелии".

В республику пришел скандинавский антициклон "Рольф", который второй день подряд дарит солнечную погоду. Под лучами мощного майского солнца холодный антициклон прогреется буквально за пару-тройку дней.

Что касается температуры, то она будет вполне соответствовать концу мая.

"По всей Карелии температурный фон ожидается от +17 до +21 градуса, у крупных водоемов местами будет холоднее, от +10 до +15 градусов, ночью ожидается +7...+12 градусов. С середины недели не исключены кратковременные дожди, однако, на температуру они не повлияют. Ветра ожидаются от 1 до 7 м/с. Никаких штормов нет и не предвидится", - отмечается в сообщении.

"Далее, если сохранится эта воздушная масса, воздух сможет прогреться до +20...+25 градусов, а местами и выше", - уточнили синоптики.

Медленно развивающаяся вегетация сейчас оживится и деревья покроются листвой и зацветут.

Напомним, 24 мая в Петрозаводске температура воздуха днем от +12 до +14 градусов.