Синоптики предупредили жителей Карелии об ухудшении погоды

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На территории Карелии сегодня прогнозируется ухудшение погодных условий, днем возможно усиление ветра.
Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"22 августа 2018 г. на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: ночью в большинстве районов, днем местами усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
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