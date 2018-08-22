Синоптики предупредили жителей Карелии об ухудшении погоды

На территории Карелии сегодня прогнозируется ухудшение погодных условий, днем возможно усиление ветра.

Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"22 августа 2018 г. на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: ночью в большинстве районов, днем местами усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с", - сказано в сообщении.