Синоптики рассказали, когда жителям Карелии надо ждать морозов до -30℃

В Гидрометцентре республики дали прогноз погоды на ближайшую неделю.

Как сообщили в ЦГМС Карелии, в регионе завершился период «ныряющих циклонов», принесших ненастную погоду со снегопадами. Уже в минувшие выходные столбики термометров опустились вплоть до -29℃, а над значительной частью республики небо прояснилось.

Тем не менее, на ближайшей неделе будет преобладать облачная погода со снегом. Зато температура не будет опускаться ниже -15℃, -20℃ ночью и до -9℃, -14℃ днем.

А вот к концу недели температура вновь упадет, до -22℃, -27℃ ночью, при прояснениях до -30℃. В Карелию придут крещенские морозы.