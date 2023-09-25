Сирота, зарегистрированная в аварийном доме, просила суд обязать местную администрацию предоставить ей вне очереди благоустроенное жилье

Питкярантский городской суд частично удовлетворил требования истицы о предоставлении жилого помещения.

Жительница Питкяранты обратилась в суд с иском обязать местную администрацию предоставить ей вне очереди благоустроенное жилье.

Истец относится к категории лиц, оставшихся без попечения родителей. На основании постановления администрации Питкярантского муниципального района ее определили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Постановлением администрации от 20.12.2021 ее включили в список детей, которые не являются ни нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, ни собственниками жилых помещений.

В связи с тем, что жилье, в котором истец была зарегистрирована, признали непригодным для проживания, заявительница просила суд обязать администрацию Питкярантского района предоставить ей вне очереди благоустроенное жилье.

В судебном заседании представитель ответчика, то есть администрации Питкярантского района, исковые требования признал. Суд установил обстоятельства, подтверждающие статус истца и принадлежность к категории детей-сирот, её необеспеченность жилым помещением, а также то, что постановлением администрации жилое помещение, в котором была зарегистрирована истец, признали непригодным для проживания.

Решение суда - удовлетворить исковые требования в части предоставления благоустроенного жилья, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Отказывая в удовлетворении требований истца о предоставлении жилья вне очереди, суд исходил из того, что предоставление жилого помещения по договору найма во внеочередном порядке не предусмотрено действующим законодательством.