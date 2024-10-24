Российское имущество в Финляндии арестовали по иску из Украины

Окружной суд Хельсинки арестовал российские активы в стране, решение связано с иском украинской компании.

Окружной суд Хельсинки сообщили ТАСС о двух решениях по аресту российских активов в стране, документы засекречены.

«Дело H 706/2024/6308 касается заявления о приведении в исполнение арбитражного решения, а дело T 706/2024/6305 — защитной меры (об аресте имущества на время рассмотрения). В соответствии со статьей 8(3) Закона об открытости судопроизводства в судах общей юрисдикции процессуальные документы по этим делам по-прежнему являются конфиденциальными. В данном случае окружной суд вынес временный судебный запрет», — сообщили в суде.

29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины. Финские СМИ сообщили об аресте нескольких объектов недвижимости в Хельсинки и на Аландских островах, включая участок земли Российского центра науки и культуры. 28 октября в посольстве РФ сообщили ТАСС, что не получали официальных уведомлений от финских властей по поводу ареста российской собственности, дипломаты работают над прояснением ситуации.

Газета Helsingin Sanomat отметила, что арест связан с иском компании «Нафтогаз Украины» о процедуре принудительного взыскания с России 5 $ млрд в рамках решения третейского суда в Гааге по поводу компенсации за утраченные активы в Крыму.