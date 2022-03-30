Систему продовольственных оптовых рынков планируют создать в России

Правительство РФ намерено создать систему оптовых продовольственных рынков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Об этом пишет ТАСС.

«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», — сказал глава кабинета министров. Он напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче на 2022 год об увеличении выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов питания.

«Реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах», — отметил Мишустин.

На его взгляд, «это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих». «Ведь, помимо оптовых продаж, там будут созданы условия и для розничной торговли, а значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться», — пояснил премьер-министр.

По его словам, «необходимо будет скорректировать законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты». Председатель правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко «организовать эту работу совместно с Министерством промышленности и торговли, взять этот вопрос под личный контроль».