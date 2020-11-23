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Систему торгов госимуществом передали федеральному казначейству

Новости. Экономика
21:05, 23 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Правительство России намерено взять под контроль все юридически значимые действия в сфере продажи госсобственности.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о передаче системы торгов государственным имуществом в ведение федерального казначейства. Оно станет оператором официального ресурса torgi.gov.ru , за который ранее отвечало Минэкономразвития России.

Как пояснили в правительстве РФ, казначейство займется доработкой ресурса: наладит обмен информацией с другими государственными системами, обеспечит структурирование данных о сделках и непрерывность процесса торгов – от публикации сведений о проведении до заключения договора. Сейчас в системе опубликовано более 1,4 миллиона извещений и зарегистрировано свыше 39,6 тысячи организаторов торгов.

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