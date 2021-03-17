Ситуация в промышленности Карелии в начале года оказалась хуже прогнозов властей

Сокращение промышленного производства, зарегистрированное в январе и феврале в Карелии, пока не оправдывает прогнозы властей на 2021 год.

Ожидания правительства сформулированы в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития.

Прогноз содержит три варианта развития ситуации – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти Карелии рассматривают в качестве основного. Согласно этому документу, прогнозируется рост промышленности в 2021 году на 2% и увеличение других ключевых показателей экономики. Такие показатели заложены в проект прогноза, согласно базовому сценарию, который предполагает умеренные темпы роста российской и мировой экономики. Итоги работы промышленности Карелии за январь-февраль оказались хуже, чем ожидало правительство. По данным Карелиястата, промышленность республики сократилась на 3,4% по сравнению с январем-февралем 2020 года.

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