Ситуацию с гастарбайтерами из Узбекистана, работающими в Карелии, обсудили на официальном уровне

Власти Узбекистана хотят, чтобы их гастарбайтеры в Карелии получали государственную поддержку.

Этот вопрос затрагивался на встрече представителей органов власти республики с делегацией Генерального консульства Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге. Обсуждались перспективы экономического сотрудничества, в том числе, привлечения рабочей силы из Узбекистана.

Начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова сообщила, что в прошлом году в республике работали 828 трудовых мигрантов. Они были заняты в строительстве, сельском хозяйстве, сфере гостиничных услуг и общественном питании, на обрабатывающих производствах.

Представитель Агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана Азизбек Сагдуллаев поделился опытом поддержки граждан этой страны на территориях иностранных государств.

«Стороны договорились о налаживании взаимодействия в сфере трудовых отношений», — подытожили итоги встречи в министерстве экономического развития Карелии.