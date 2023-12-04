Ситуацию с вакциной против кори обсудили в Заксобрании Карелии

О ситуации с вакциной против кори рассказала замминистра здравоохранения республики.

Вакцинацию против кори обсуждали на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике в Заксобрании Карелии.

О ситуации с вакциной против кори парламентариям рассказала заместитель министра здравоохранения Карелии Галина Матвеева.

"Есть календарь профпривок, в рамках которого Минздравом России осуществляется закупка и поставка вакциныв регионы. Вакцина против кори в текущем году не поступила. Может быть, получим в декабре. Потом, в 2024 году, привьем тот контингент, который планировали. Учтем в планах этих детей следующем году", - сообщила замминистра.

При этом, как отметила специалист, если в республике выявляются случаи кори, то по эпидпоказаниям вакцинируют и взрослых, и детей, и новорожденных.