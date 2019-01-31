Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:01, 31 Января 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

Представитель Путина рассказал, что делать чиновникам Карелии при соблазне получить взятку

Загрузка...

Главный федеральный инспектор по Карелии аппарата полпредства президента в СЗФО Иван Сивин считает, что в Карелии вопрос борьбы с коррупции пока не снят.

"Каждый год в Карелии мы имеем серьезные, резонансные преступления коррупционной направленности, которые совершают чиновники разного уровня и ранга. Откровенно говоря, поражает тот факт, что даже в нашем далеко не самом богатом регионе эти отдельные личности, получая даже самую маленькую толику властных полномочий, имеют наглость и умудряются наживаться на таких непростых и очень чувствительных сферах как дорожное хозяйство, жилье для нуждающихся категорий граждан, государственное имущество, ЖКХ", - сказал Иван Сивин на коллегии прокуратуры Карелии в четверг.

По его словам, есть четкое поручение президента оказывать необходимую политическую поддержку в борьбе с коррупцией.

"Знаете, коллеги, откровенно говоря, наверно, поздновато приходить на оглашение своего приговора с иконкой и надеяться на чудо. На мой взгляд, если появился соблазн, допустил какую-то крамольную мысль, надо было доставать из стола Уголовный кодекс, почитать и успокоиться, а не ходить потом и говорить, что бес попутал", - добавил Сивин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2019-01-31 13:35:11
Какие-то бестолковые разглагольствования. Тут должно быть всё жёстче и категоричнее:

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну (Мф.5:27-30).


В оригинале насчёт прелюбодеяния шла речь. Но первоначальном контексте данная максима утратила актуальность. А вот применительно к мздоимству в "православном царстве-государстве" вполне сгодится :)
Евгений
2019-01-31 13:18:24
Нравится анекдот на эту тему:
"Товарищ Сталин выделил бы на борьбу с коррупцией не 30 млдр. рублей, а 2 кладбища". Тема серьёзная, поскольку она затрагивает не отдельные личности, а целое население в целом. Чинуши и прочие воровайки перестали чего-либо бояться, поскольку за преступлением толком никакого наказания не следует. Надо не деньги выделять на это дело, и не трещать по СМИ на всю страну, что "мы будем бороться с коррупцией" (и на деле статистика только ухудшается), а ужесточить наказания.
кир
2019-01-31 13:16:10
Бесполезные увещевания. Основной инстинкт работает, а против него есть только одно более сильное средство - другой основной инстинкт. Страх неизбежной и скорой смерти за содеянное. Законы надо менять. Это сделать не смогут в обозримом будущем при засилии либерастов в управлении.
User
2019-01-31 13:14:41
"На мой взгляд, если появился соблазн, допустил какую-то крамольную мысль, надо было доставать из стола Уголовный кодекс, почитать и успокоиться, а не ходить потом и говорить, что бес попутал"

Правильно, не надо говорить что бес попутал, надо говорить, что это всё обстоятельства непреодолимой силы, тогда, в свете последних веяний из Минюста, и правонарушения не будет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

30.01.2019 16:17
Капитал
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
Директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов рассказал о новой услуге в Петрозаводске.
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Снежные полигоны
29.01.2019 10:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:54
Без политики
"Ну что, Андрюха, полечим правильно?"
К нам в Петрозаводск в Офтальмологический центр Карелии из Костромской области приехал настоящий земский доктор Андрей Александрович Воронцов - врач по профессии, диагност – по призванию.
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
29.01.2019 15:43
Министерские фасады важнее школ 7
24.01.2019 13:44
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
архив чтиво

Медиа

На Кондопожской ГЭС ТГК-1 в день 90-летия станции открыли памятник гидростроителям
30.01.2019 12:26
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»