Представитель Путина рассказал, что делать чиновникам Карелии при соблазне получить взятку

Главный федеральный инспектор по Карелии аппарата полпредства президента в СЗФО Иван Сивин считает, что в Карелии вопрос борьбы с коррупции пока не снят.

"Каждый год в Карелии мы имеем серьезные, резонансные преступления коррупционной направленности, которые совершают чиновники разного уровня и ранга. Откровенно говоря, поражает тот факт, что даже в нашем далеко не самом богатом регионе эти отдельные личности, получая даже самую маленькую толику властных полномочий, имеют наглость и умудряются наживаться на таких непростых и очень чувствительных сферах как дорожное хозяйство, жилье для нуждающихся категорий граждан, государственное имущество, ЖКХ", - сказал Иван Сивин на коллегии прокуратуры Карелии в четверг.

По его словам, есть четкое поручение президента оказывать необходимую политическую поддержку в борьбе с коррупцией.

"Знаете, коллеги, откровенно говоря, наверно, поздновато приходить на оглашение своего приговора с иконкой и надеяться на чудо. На мой взгляд, если появился соблазн, допустил какую-то крамольную мысль, надо было доставать из стола Уголовный кодекс, почитать и успокоиться, а не ходить потом и говорить, что бес попутал", - добавил Сивин.