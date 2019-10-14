Скай Тауэр. Скидки на квартиры до 150 000 рублей

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Всего 20 квартир в жилом доме "Скай Тауэр" на улице Балтийская со скидкой 150 000 рублей*! Успейте приобрести шикарную видовую квартиру по выгодной цене.

"Скай Тауэр" дом на Балтийской - это двадцатиэтажный, монолитный и технологичный дом, который сочетал в себе самые необходимые элементы для комфортной жизни:

- Панорамное остекление в большинстве комнат даст возможность полноценно наслаждаться видами города;

- Потолки высотой три метра сделают пространство объемнее и воздушнее;

- Прихожие спроектированы с возможностью установки в них гардеробных;

- Три бесшумных лифта не создадут дискомфорт ожидания;

- Большие колясочные на этаже оценят не только семьи с детьми, но и любители велоспорта;





"Скай Тауэр"- это дом, который расположен в одном из самых комфортных районов Петрозаводска. Детские сады, школы, поликлиники и аптеки - все в шаговой доступности. А многообразие магазинов и супермаркетов исключит необходимость поездок за продуктами.

"Скай Тауэр" дом на Балтийской - выбирай жизнь в городе!





Мы ждем Вас в нашем офисе продаж по адресу пр. К. Маркса,1а.

Подробная информация по телефону 331-337 или на сайте barenz.group.

*Скидка предоставляется на квартиры от 48 кв м.

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