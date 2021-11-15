Скалолазы из Петрозаводска завоевали путевку на всероссийские соревнования

Чемпионат и первенство Карелии по скалолазанию, которые состоялись в городе Апатиты Мурманской области, выявили команду, которая отправится на всероссийские соревнования.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Команду Детско-юношеского центра представляли тренер Роман Каляшов и 15 спортсменов.

Они выиграли в общей сумме 46 медалей и завоевали право представлять республику на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию.



В составе команды ДЮЦ в Апатитах выступили Дмитрий Оятин, Максим Сударев, Лада Тютрюмова, Екатерина Каляшова, Николь Тютрюмова, Илья Сударев, Анастасия Каляшова, Кирилл Каляшов, Виктор Горбач, Дмитрий Игнатович, Дарья Окушкова, Марьяна Носова, Константин Хрипков, Иван Мацола и Георгий Гудзь.