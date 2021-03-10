Скандал из-за сноса детской площадки разгорается в Карелии

В Питкяранте местные власти снесли детскую площадку во дворе одного из домов, однако у этого решения оказались активные противники.

Детская площадка была демонтирована во дворе дома №6 по улице Парковая в Питкяранте. Как сообщает паблик "Нетипичная Питкяранта", это решение было принято по распоряжению местной власти после обращения горожанки.

Местные жители намерены оспорить решение о сносе площадки в суде, поскольку считают, что ее демонтаж незаконен и основан на жалобе единственной недовольной дамы.

"Эта женщина постоянно прогоняла детей с площадки, криками, угрозами и даже матами! Очень уж они ей мешают, шумно! Соседи объясняли этой даме, что она живет в многоквартирном доме, что ей нужно понимать естественные потребности детей в игре у общего дома. Что если мы и наши дети ей так надоедают, то почему бы ей не купить себе отдельный дом и жить там счастливо? Ведь ей мешают не только дети и площадка, ей мешает все: собаки, птицы, машины и люди во дворе", - описывает ситуацию автор поста в соцсети.

По информации паблика, юрист, представляющий интересы возмущенной горожанки, нашла некие нарушения СанПиН. Якобы эти основания легли в основу требований о сносе детской площадки.

Сообщается, что детская площадка была установлена в 2012 году из средств капитального ремонта дома №6 по улице Парковая.

Ранее сообщалось, что мэрия Петрозаводска пригрозила подрядчику штрафом за заваленные снегом детские площадки.