Скандал вокруг увольнения директора футбольной спортшколы в Петрозаводске продолжается

Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.

27 августа уволили директора спортивной школы № 7 Петрозаводска Дениса Семенова. Ситуация обычная — согласно п. 2.ч.1. ст. 278 Трудового Кодекса РФ при расторжении договора с сотрудником работодатель имеет право не объяснять причины своего решения никому.

Тем не менее, еще в августе увольнение Семенова с поста директора спортшколы ознаменовалось громким скандалом. На защиту руководителя вышли родители маленьких футболистов, которые и сегодня продолжают добиваться его восстановления на посту. Вопросы задает и Российский футбольный союз, который в течение нескольких лет оказывает поддержку детскому футбольному центру Карелии, созданному Семеновым. Поля, мячи, инвентарь, участие в ЮФЛ и переобучение тренеров — все это есть благодаря поддержке РФС и стараниям бывшего директора спортшколы № 7.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».