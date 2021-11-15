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Скандал вокруг увольнения директора футбольной спортшколы в Петрозаводске продолжается

Новости. Общество
12:20, 27 Ноября 2021
фото: © Денис Семенов / ВК

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Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.

27 августа уволили директора спортивной школы № 7 Петрозаводска Дениса Семенова. Ситуация обычная — согласно п. 2.ч.1. ст. 278 Трудового Кодекса РФ при расторжении договора с сотрудником работодатель имеет право не объяснять причины своего решения никому.

Тем не менее, еще в августе увольнение Семенова с поста директора спортшколы ознаменовалось громким скандалом. На защиту руководителя вышли родители маленьких футболистов, которые и сегодня продолжают добиваться его восстановления на посту. Вопросы задает и Российский футбольный союз, который в течение нескольких лет оказывает поддержку детскому футбольному центру Карелии, созданному Семеновым. Поля, мячи, инвентарь, участие в ЮФЛ и переобучение тренеров — все это есть благодаря поддержке РФС и стараниям бывшего директора спортшколы № 7.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-11-27 13:02:17
При нем хотя бы трибуны хотели сделать на Юности, а то он так и не станет стадионом четвертой категории, где хоть-какие то матчи проходить могут. Да и крытый футбольный манеж так и не построили.
карел
2021-11-27 13:00:17
И лицо то умное , что у остальных бывает редко .
сашка гомельский
2021-11-27 12:31:09
Продолжается только на этом рессурсе, не более. И то натужно
Гость
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