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Скандально закрытая свалка мусора в Карелии снова откроется - пришел новый арендатор

Новости. Общество
11:09, 14 Декабря 2020
фото: "Столица на Онего"
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Мусорная свалка в окрестностях поселка Пряжа, закрытая после массовых протестов местных жителей, скоро снова заработает, но уже с новым арендатором.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике руководитель ГКУ РК "Карелприрода" руководитель Иван Новиков.

По его словам, договор с прежним арендатором – ООО "Полигон" - расторгнут из-за нарушений природоохранного законодательства. Свалка передана в аренду другой компании.

"Земельный участок передан в долгосрочную аренду компании "Экопарк". Это компания, которая пыталась, если помните, открыть сортировочную линию в Пиндушах. На сегодняшний день компания… оформляет разрешительную документацию, будет получать лицензию. Очень надеемся, что получится возобновить работу полигона с одновременным открытием там объекта обработки и сортировки", - сообщил Новиков.

Впрочем, скандальная свалка под Пряжей скоро снова будет закрыта. По какой причине, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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