"Скажем "Нет!" ограблению народа!" - в Петрозаводске состоится митинг против губительных реформ власти

Митинг КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан состоится в Петрозаводске в субботу, 23 марта в 12 часов на набережной Онежского озера за гостиницей "Карелия".

Как рассказал лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов, митинг пройдет в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан. В этот день на улицы российских городов одновременно выйдут десятки тысяч жителей, не довольных политикой действующей власти.

На акции протеста планируется поднять самые актуальные темы – рост цен и тарифов, обман с пенсиями после повышения пенсионного возраста, участники будут выступать против губительных реформ и "оптимизации" социальной сферы. Отдельной темой станет ситуация с политической травлей, которую в очередной раз развернули против Павла Грудинина. Известного политика, за которого на президентских выборах проголосовало более 9 миллионов россиян, не допустили в Государственную Думу, хотя Центризбирком не имел права этого делать.

Митинг в Петрозаводске состоится в субботу, 23 марта в 12 часов в гайд-парке в устье реки Лососинки (на набережной Онежского озера за гостиницей "Карелия").

"Мы подали заявку в администрацию Петрозаводска на проведение митинга в центре города, но получили отказ в согласовании по надуманным причинам, - рассказал первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов. – Тогда мы приняли решение провести мероприятие в гайд-парке в устье Лососинки».

"На акции протеста мы планируем поднять самые острые вопросы – ухудшение положения жителей России и Карелии в связи с резким ростом цен и тарифов, обман с пенсиями в результате повышения пенсионного возраста, а также выступить против губительных реформ, которые правительство Карелии проводит в сфере образования, закрывая школы в деревнях. Хватит это терпеть – пора выходить на улицы и заявлять о своих правах! Пора отправить это правительство и этого президента в отставку!", - сказал Евгений Ульянов.

Республиканское отделение КПРФ приглашает на митинг в гайд-парке всех неравнодушных граждан, которые готовы протестовать против унижения народа созданной в стране олигархической системой власти.