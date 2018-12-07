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Новости. Экономика
09:00, 07 Декабря 2018

Skoda Auto предлагает своим клиентам привлекательные условия на покупку автомобилей

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С наступлением зимнего сезона SKODA AUTO Россия предлагает своим клиентам привлекательные условия на покупку автомобилей марки.

С 1 декабря будущие владельцы OCTAVIA и SUPERB сэкономят до 180 700 и до 225 000 рублей соответственно. Минимальная ставка по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER для модели OCTAVIA составляет 3%, а для SUPERB и KODIAQ – 7,9%. Также продлеваются программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо.

Начиная с 01 декабря 2018 года, SKODA AUTO Россия предлагает своим клиентам выгодные предложения на покупку автомобилей марки. Так, будущие владельцы флагмана SUPERB могут сэкономить до 225 000 рублей, а выгода на "сердце бренда" OCTAVIA составляет до 180 700 рублей.

Для клиентов SKODA в декабре также действуют привлекательные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Модель OCTAVIA доступна по сниженной ставке от 3% с первоначальным взносом от 15%. Для SKODA KODIAQ минимальная ставка составляет 7,9%, а первоначальный взнос – от 30%. SKODA SUPERB доступен по ставке от 7,9% с первоначальным взносом от 30% по кредиту SIMPLY CLEVER.

В декабре также продлеваются программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. При покупке KODIAQ клиенты сэкономят до 100 000 рублей по программе Трейд-ин и до 110 000 рублей по программе Утилизация. Приобретая модели OCTAVIA и SUPERB по этой программе, выгода составляет до 40 000 рублей и до 50 000 рублей соответственно. Для участников программы DasWeltAutо выгода на эти модели может составить до 30 000 рублей.

Полные условия данных и других специальных акций марки доступны по ссылке (http://www.km-auto.ru/), за подробностями о предложениях в декабре обращайтесь к официальному дилеру SKODA в Петрозаводске – компании "КМ-Центр" +7 (8142) 59 33 99, пр. Лесной, 55.

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