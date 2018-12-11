Скончалась экс-глава территориального фонда ОМС Карелии

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карелии с прискорбием сообщает, что 9 декабря на 74 году ушла из жизни руководитель Антонина Лисина.

Свою профессиональную деятельность Антонина Андреевна начала в 1961 году в министерстве финансов КАССР, продолжив работать до 1998 года в райфинотделах городов и районов Карелии и Петрозаводска.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РК Антонина Лисина возглавляла с августа 2002 года по октябрь 2008 года. До этого в течение четырех лет была первым заместителем министра финансов республики.

Антонина Андреевна ответственно подходила к решению всех вопросов и выполнению своих обязанностей руководителя. Она внесла значительный вклад в развитие финансовой системы и обязательного медицинского страхования Карелии.

Антонину Андреевну отличали чувство общественного долга, трудолюбие, профессионализм, целеустремленность в работе и уважительное отношение к людям.

За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность Антонина Андреевна многократно награждалась почетными грамотами, нагрудными знаками.

За большой вклад в развитие экономического потенциала России Антонина Андреевна была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

По случаю тяжелой утраты Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РК выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Прощание с Лисиной Антониной Андреевной состоится в среду 12 декабря с 12.00 до 13.00 по адресу: ул.Вольная, д.4, траурный зал №1.