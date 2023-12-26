Скончался директор «Дорожного радио» в Петрозаводске Дмитрий Маков

Он работал во многих изданиях республики, включая «Губернию», «Северный курьер», «Вести Карелии», лахденпохский «Призыв».
В БСМП после операции умер известный в Карелии журналист Дмитрий Маков. Ему было 57 лет.
Он хорошо известен читателям в республике. Дмитрий Маков работал во многих изданиях, включая «Губернию», «Северный курьер», «Вести Карелии», лахденпохский «Призыв».
Был главным редактором «Аргументов и фактов в Карелии». Любимым жанром нашего коллеги было журналистское расследование.
Последние годы своей жизни Дмитрий Маков связал с радио, был директором популярного «Дорожного радио» в Петрозаводске.
Коллеги отзываются о нем как об очень отзывчивом человеке, всегда готовым прийти на помощь.
Когда состоится церемония прощания и похороны — читайте на «МК в Карелии».
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