Скончался директор «Дорожного радио» в Петрозаводске Дмитрий Маков

Он работал во многих изданиях республики, включая «Губернию», «Северный курьер», «Вести Карелии», лахденпохский «Призыв».

В БСМП после операции умер известный в Карелии журналист Дмитрий Маков. Ему было 57 лет.

Он хорошо известен читателям в республике. Дмитрий Маков работал во многих изданиях, включая «Губернию», «Северный курьер», «Вести Карелии», лахденпохский «Призыв».



Был главным редактором «Аргументов и фактов в Карелии». Любимым жанром нашего коллеги было журналистское расследование.

Последние годы своей жизни Дмитрий Маков связал с радио, был директором популярного «Дорожного радио» в Петрозаводске.

Коллеги отзываются о нем как об очень отзывчивом человеке, всегда готовым прийти на помощь.



Когда состоится церемония прощания и похороны — читайте на «МК в Карелии».