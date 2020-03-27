"Скорая" с пациентом перевернулась в Карелии

ДТП с пострадавшими произошло 2 апреля в Кемском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 16.30 Р-21 "Кола – Лонка" 45-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В результате происшествия травмирована 47-летняя жительница Калевальского района (медицинский работник). Пострадавшей оказана медицинская помощь.
Пациентка, находящаяся в автомобиле, не пострадала.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Ранее двое маленьких детей пострадали в ДТП в Карелии.
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