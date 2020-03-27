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"Скорая" с пациентом перевернулась в Карелии

Новости. Происшествия
11:37, 03 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП с пострадавшими произошло 2 апреля в Кемском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 16.30 Р-21 "Кола – Лонка" 45-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате происшествия травмирована 47-летняя жительница Калевальского района (медицинский работник). Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Пациентка, находящаяся в автомобиле, не пострадала.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее двое маленьких детей пострадали в ДТП в Карелии.

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Комментарии

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stranger
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asusls
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