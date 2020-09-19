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Скоропостижно скончался ведущий "Русского лото"

Новости. Общество
10:24, 20 Сентября 2020
фото: © Павел Смертин/ТАСС
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Ведущий розыгрышей "Русского лото" Михаил Борисов, госпитализированный со съемочной площадки в субботу, умер в больнице.

Об этом сообщили в воскресенье в Театральном институте имени Бориса Щукина.

"Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушел из жизни Михаил Борисович Борисов", - говорится в сообщении на сайте института.

Накануне представитель "Столото" сообщал ТАСС, что ведущего госпитализировали в субботу прямо со съемочной площадки. Врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти не смогли.

В театре отметили, что он всегда был энергичным, полным жизни, пишет ТАСС.

"Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне, - говорится в сообщении. - Он много работал - в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства".

В институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. "Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист - прямо со съемочной площадки", - сказано в сообщении.

В свою очередь в "Столото" также уточнили, что дети Борисова, которому был 71 год, подтвердили смерть отца. "Столото" соболезнует семье, друзьям и поклонникам Михаила Борисовича Борисова, не только бессменного ведущего и художественного руководителя еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото", но и советского российского режиссера, телеведущего, актера", - добавили там.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мишель
2020-09-20 11:25:27
Соболезную родным,конечно...
В последние месяцы видно было как ему тяжело вести программу, среди молодых и красивых девушек он явно не вписывался в сюжеты , тяжело дышал и очень напряжённо улыбался, было всё это заметно, да и это лохотрон,якобы государственный, видать действовал ему на нервы, а это стресс и убитое здоровье....
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