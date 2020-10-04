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Скрытый десятилетиями декор ж/д вокзала в Петрозаводске открылся в ходе реконструкции

Новости. Общество
12:18, 05 Октября 2020
фото: страница Артура Парфенчиков Вконтакте
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Железнодорожный вокзал в Петрозаводске в ходе реконструкции превратился в современное здание, оборудованное по последнему слову техники, но сохранил исторический облик.

Об этом на своей странице Вконтакте написал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"После ремонта он не только радует своим преображением, но и стал более комфортным и функциональным. При этом сохранил исторический архитектурный облик, что очень важно. И сегодня пассажиры снова могут увидеть элементы декора, которые долгие годы были скрыты под слоями штукатурки", - написал глава Карелии.

Видео, которое позволяет судить о результатах реконструкции, смотрите на сайте интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-05 12:42:53
Можно сделать и из дерьма конфетку. Но куда ты денешь запах?
(Юрий Татаркин)
Игорь
2020-10-05 12:36:59
Интересно посмотреть что сделали с тоннелем ..
Гость
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