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Следком ищет в Карелии "геноцид по расовому признаку"

Новости. Общество
10:48, 20 Апреля 2020
фото: © Следственный комитет России
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Следственный комитет России начал доследственную проверку действий финских захватчиков в отношении населения Карело-Финской ССР в период ее оккупации.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ приступило к процессуальной проверке по факту "геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку" в период финской оккупации республики в 1941-1944 годах. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид").

Как сообщили в Следственном комитете, в настоящее время его сотрудники изучают рассекреченные ФСБ материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией.  "По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети", - отметили в Следкоме.

После изучения этих материалов и проведения проверки Следственный комитет РФ даст правовую оценку действиям финских захватчиков и их пособников.  

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Комментарии

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Ded
2020-04-20 12:52:20
Подскажу доблестным следователям, которым наверное совсем нечего делать, что на территорию современной Карелии совершали набеги викинги! Необходимо срочно дать правовую оценку их действиям, создав для этого специальную следственную группу и внимательно изучив архивы и музейные экспонаты.
новый
2020-04-20 12:23:20
Прямые потомки пособников финских оккупантов продолжают активно гадить стране получая за это деньги от своих западных хозяев и прикрываясь якобы патриотизмом. Протестуны из каменного бора тому яркий пример.
stranger
2020-04-20 12:20:31
Начиная с 1990 годов количество жителей региона (Карелии) постоянно снижается. Так, если в 1995 году в Карелии население составляло 770 тысяч жителей, то через 7 лет – уже 716 000. В 2010 году в Республике проживало уже всего 643 тысячи жителей. Данные на 2017 год также неутешительные. Население продолжает уменьшаться и составляет теперь только 627 тысяч жителей. (с).
Желают господа из следственного комитета дать правовую оценку сему феномену. На этой территории с 1990-х годов и поныне не происходило военных действий и оккупации.
German
2020-04-20 12:05:05
В настоящее время искать и проводить проверки просто нет повода ? Нарушений законности и преступлений просто нет .
елпидифор
2020-04-20 11:55:27
Нетюлень, может, следователи - представители негроидной расы или монголоиды? A KZ были у той и другой стороны, это правда. Только вот Сталин у наших властей становиться все лучше. Он теперь не только спец по языкознанию, но и величайший дипломат всех времен. Сам президент сказал, ему нужно верить. Не удивлюсь, что скоро и Гулаг будут, как встарь, называть "исправительно-трудовым лагерем" для заблудших граждан.
бюджет
2020-04-20 11:52:02
Слов нет! Нашли время. Еще татаро-монгольское иго исследуйте, может дань с России с нарушениями брали. И это за наши КРОВНЫЕ налоги!
новый
2020-04-20 11:46:10
У либерастни истерика случится всенепременно. Особенно у адептов ночного фотографа
Leopol'd
2020-04-20 11:43:06
Финляндия воевала на стороне Германии. Преступления осуждены трибуналом. В чём высокий смысл этой имитации работы? В итоге возни даже финансовые претензии к Финляндии не выставят.
Если им настолько нечем заняться, пусть идут волонтёрами в больницы.
mobikk
2020-04-20 11:32:33
Самое время искать. Кто-то еще не умер....
нетюлень
2020-04-20 11:21:37
Не по расовому. По национальному. Раса-то одна и та же, за редким исключением. Нет, эндлозунг финны не практиковали.
елпидифор, троллинг не к месту - лагеря финнов действительно были.
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