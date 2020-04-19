Следком ищет в Карелии "геноцид по расовому признаку"

Следственный комитет России начал доследственную проверку действий финских захватчиков в отношении населения Карело-Финской ССР в период ее оккупации.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ приступило к процессуальной проверке по факту "геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку" в период финской оккупации республики в 1941-1944 годах. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид").

Как сообщили в Следственном комитете, в настоящее время его сотрудники изучают рассекреченные ФСБ материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией. "По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети", - отметили в Следкоме.

После изучения этих материалов и проведения проверки Следственный комитет РФ даст правовую оценку действиям финских захватчиков и их пособников.