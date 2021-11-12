Следком Карелии начал проверку по факту гибели супругов на пожаре

Медвежьегорские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели пожилых супругов во время пожара.

По предварительным данным, восьмого января произошло возгорание квартиры в жилом доме по улице Совхозной в деревне Великая Нива Медвежьегорского района. После тушения огня в квартире обнаружены тела 69 — летних женщины и мужчины. Об этом информирует Следком.

Следователями проведен осмотр места происшествия. На телах обоих погибших имеются значительные следы термического воздействия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти супругов. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, заявили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что пожар, в котором погибли супруги, спасатели тушили четыре часа.