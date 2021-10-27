Следком Карелии просит бдительных жителей раскрыть адреса наркопритонов

В республике стартует акция «Карелия без наркотиков», участвовать в которой можно анонимно.

В республике с 01 по 30 ноября 2021 года будет проходить оперативно-профилактическая акция «Карелия без наркотиков», сообщили в региональном Следственном комитете.

Основная задача – получение от населения информации о фактах сбыта и незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе о фактах наркопотребления; лицах, употребляющих и сбывающих наркотики; адресах наркопритонов, а также дальнейшая отработка полученных сведений силами правоохранительных органов.

В рамках акции Следком Карелии будет осуществлять прием от населения сообщений (в том числе анонимных) обо всех фактах наркопроявлений, в том числе среди несовершеннолетних, а также о противоправных действиях (бездействии) сотрудников правоохранительных органов и органов власти при проверке сообщений о наркопреступлениях.

Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания, пообещали в Следкоме.

Телефон доверия, по которому можно обращаться в ходе проведения республиканской акции: (8142) 592-592 круглосуточно.