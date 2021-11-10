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Следком Карелии просит помочь в розыске подозреваемого в изнасилованиях (ФОТО)

Новости. Криминал
15:55, 10 Ноября 2021
фото: © Следственное управление СК России по Республике Карелия

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Следствие обращается ко всем, располагающим информацией о возможном преступнике, орудовавшем в Калининградской области, с просьбой помочь.

Следователи управления СК по Калининградской области разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасилованиях.

По версии следствия, 4 марта 2015 года неизвестный изнасиловал женщину 1960 года рождения на территории СНТ «Вишенка» в Калининградской области. Второе изнасилование женщины 1964 года рождения неизвестный совершил 7 июля 2015 года на пляже вблизи города Пионерский.

Было установлено, что преступления совершал один человек. Следствие разыскивает мужчину, изображенного на портрете, имеющего (по состоянию на 2015 год) на спине татуировку, аналогичную татуировке, изображенной на фотографии.

Приметы разыскиваемого: рост около 175 см, возраст около 22-25 лет (по состоянию на 2015 год), славянской внешности, среднего телосложения, живот плоский, волосы светлые, короткие, лицо круглое, без щетины, на спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде 6-7 колец (так называемые «чакры»), расположенные по вертикали от шеи до поясницы, отсутствует передний правый зуб № 2, на правой ноге на икроножной мышце расположена татуировка  (предположительно, в виде овала, цветная), в паховой области имеется шрам размером примерно 8–10 см.

Следствие обращается ко всем, кто располагает  информацией о личности разыскиваемого мужчины и возможном месте его нахождения, а также обстоятельствах совершённых им преступлений, с просьбой позвонить по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 401 2 558 765. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.

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