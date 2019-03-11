Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
15:59, 11 Марта 2019
фото: Столица на Онего

Следком обвинил юношу в гибели трех подростков на Ладоге в 2017 году, ему грозит до 4 лет колонии

Загрузка...

В Карелии перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в причинении смерти трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года, сообщает СУСК по Карелии.

Местному 18-летнему жителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

"В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения, которого обвиняемому оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2019-03-11 16:34:18
А фельдшера не нашлось ААА???
Grek
2019-03-11 16:26:23
МЧС опять тут ни причём ????
бюджет
2019-03-11 16:33:25
Grek, оно только седеет и седеет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
05.03.2019, 13:05
Любовь прошла, никто не вспоминает
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
05.03.2019, 11:56
"За школу и садик будем воевать!"
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек

Аналитика

Сегодня 15:47
Политкухня
Большие машины – большие проблемы
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
"Противостояние – надуманное" 2
Сегодня 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 3
Сегодня 12:26
Экономика нового мышления 1
Сегодня 12:03
"Люцифер" и "Краснопуз" 2
07.03.2019 14:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:04
Личное мнение
Приспособление во всем 3
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
архив чтиво

Медиа

Огнемет на Масленице в Петрозаводске
Сегодня 12:42
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»