Следком обвинил юношу в гибели трех подростков на Ладоге в 2017 году, ему грозит до 4 лет колонии

В Карелии перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в причинении смерти трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года, сообщает СУСК по Карелии.

Местному 18-летнему жителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

"В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения, которого обвиняемому оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет", - говорится в сообщении ведомства.