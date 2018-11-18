Следком разберется, почему полицейские вовремя не остановили убийцу Ипатова в Петрозаводске

Следком Карелии республики возбудил уголовное дело по факту халатности полицейских.

Напомним, вечером 19 сентября 28-летний житель Петрозаводска Антон Ипатов ударил охотничьим ножом в шею 20-летнюю учащуюся медицинского колледжа Людмилу Серебрякову. Несчастная девушка, с которой Ипатов даже не был знаком, скончалась на месте происшествия. Второй жертвой имеющего уже шесть судимостей Ипатова, которого в сети окрестили "маньяком", стала 27-летняя офис-менеджер агентства по недвижимости, петрозаводчанка Александра Трифонова. По словам очевидцев, преступник напал на нее в городском парке "Юность", когда она каталась на велосипеде.

Но сейчас нас больше интересует не ход расследования этого уголовного дела, а вопрос, почему стало возможным это преступление? Можно ли было предотвратить непоправимые трагедии? Оказалось, что не только можно, но и нужно было.

По данным "Вестей Карелии", 10 июня в городском отделе полиции № 2 на Кукковке был зарегистрирован рапорт оперативного дежурного о причинении телесных повреждений молодому петрозаводчанину. Его, как позже выяснилось, во время совместного застолья жестоко избил Антон Ипатов. Потерпевший поступил в БСМП с "вдавленным переломом основания черепа", который квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Проведение доследственной проверки этого сообщения о преступлении было поручено старшему участковому Гратию. Однако последний вынес "заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", согласованное и утвержденное руководством отдела полиции № 2.

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