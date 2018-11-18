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Новости. Криминал
14:14, 18 Ноября 2018
фото: YouTube.com

Следком разберется, почему полицейские вовремя не остановили убийцу Ипатова в Петрозаводске

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Следком Карелии республики возбудил уголовное дело по факту халатности полицейских.

Напомним, вечером 19 сентября 28-летний житель Петрозаводска Антон Ипатов ударил охотничьим ножом в шею 20-летнюю учащуюся медицинского колледжа Людмилу Серебрякову. Несчастная девушка, с которой Ипатов даже не был знаком, скончалась на месте происшествия. Второй жертвой имеющего уже шесть судимостей Ипатова, которого в сети окрестили "маньяком", стала 27-летняя офис-менеджер агентства по недвижимости, петрозаводчанка Александра Трифонова. По словам очевидцев, преступник напал на нее в городском парке "Юность", когда она каталась на велосипеде.

Но сейчас нас больше интересует не ход расследования этого уголовного дела, а вопрос, почему стало возможным это преступление? Можно ли было предотвратить непоправимые трагедии? Оказалось, что не только можно, но и нужно было.

По данным "Вестей Карелии", 10 июня в городском отделе полиции № 2 на Кукковке был зарегистрирован рапорт оперативного дежурного о причинении телесных повреждений молодому петрозаводчанину. Его, как позже выяснилось, во время совместного застолья жестоко избил Антон Ипатов. Потерпевший поступил в БСМП с "вдавленным переломом основания черепа", который квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Проведение доследственной проверки этого сообщения о преступлении было поручено старшему участковому Гратию. Однако последний вынес "заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", согласованное и утвержденное руководством отдела полиции № 2.

Подробнее о полицейском "футбол" читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-18 15:20:34
Всякий народ заслуживает только той жизни, которой живет здесь и сейчас.
Изя
2018-11-18 14:57:58
Изя 2018-11-17 18:02:00 ( Цитата )
Самое простое засудить рядовых сотрудников , хотя и это нужно в данном вопиющем случае . Труднее определить виновных выше , в том числе и в Прокуратуре , Кто виновен , что в органах сложилась система разгильдяйства и нарушений законности при работе с сообщениями о преступлений и отсутствия хоть какой то профилактики правонарушений . Почему сейчас полиция работает в основном на корзину ( отказные материалы ) , а не на " земле " ( для тех на верхах , до кого не дошло )
Карина
2018-11-18 14:53:28
Охранка чиновников и власти, уж извините, не должна работать на народ,потому как зависима от ни(властей)....им платят за "палки" , отчёты, за разгоны мирных граждан.....работать им нЕкогда, и это не их вина.....
Гость
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