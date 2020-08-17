"Следопыты" из Карелии лишили жителя курортного городка более 700 тысяч рублей (ФОТО, ВИДЕО)

В полицию Евпатории обратился местный житель с заявлением о краже 723 тысячи рублей из багажника автомобиля, сообщили в МВД Крыма.

Автомобиль был вскрыт при помощи специального устройства, позволяющего считывать код сигнализации.

Преступники, 41-летний и 46-летний жители Карелии, выбрали потерпевшего неслучайно. Крупная сумма денег находилась в автомобиле в связи с тем, что заявитель в тот день снимал выручку с банковских терминалов. За мужчиной следили.

Злоумышленники покинули Крым и въехали в Анапу.



Евпаторийские оперативники отправились в командировку и в течение нескольких дней искали подозреваемых.





Жителей Карелии задержали. Происходящее засняли на видео.

В их автомобиле нашли устройство считывания кода сигнализации, так называемый "код-граббер". Сейчас мужчины заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.

Часть похищенных денег обнаружена на банковской карте одного из подозреваемых.