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"Следопыты" из Карелии лишили жителя курортного городка более 700 тысяч рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Криминал
15:41, 17 Августа 2020
фото: © Пресс-служба МВД по Республике Крым
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В полицию Евпатории обратился местный житель с заявлением о краже 723 тысячи рублей из багажника автомобиля, сообщили в МВД Крыма.

Автомобиль был вскрыт при помощи специального устройства, позволяющего считывать код сигнализации.

Преступники, 41-летний и 46-летний жители Карелии, выбрали потерпевшего неслучайно. Крупная сумма денег находилась в автомобиле в связи с тем, что заявитель в тот день снимал выручку с банковских терминалов. За мужчиной следили.

Злоумышленники покинули Крым и въехали в Анапу.

Евпаторийские оперативники отправились в командировку и в течение нескольких дней искали подозреваемых. 

Жителей Карелии задержали. Происходящее засняли на видео.

В их автомобиле нашли устройство считывания кода сигнализации, так называемый "код-граббер". Сейчас мужчины заключены под стражу.  Им грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.

Часть похищенных денег обнаружена на банковской карте одного из подозреваемых.

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Комментарии

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кир
2020-08-17 17:58:30
Большевики знали, как надо обращаться с себе подобными. А вы - нет. Дотяните ситуацию до Белоруссии.
ANT
2020-08-17 16:11:48
А лысый, с заднего сиденья, похоже под шумок убежал :-)
Гость
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