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Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита

Новости. Общество
09:21, 11 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

Следком Карелии для полного и всестороннего выяснения обстоятельств возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней Софии Станиславовны К. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранительные органы продолжают розыск девушки.

По версии следствия, несовершеннолетняя жительница Мончегорска Мурманской области, находясь в Петрозаводске, выехала на попутном автомобильном транспорте в Санкт-Петербург, откуда 28 июня сообщала родственникам, что у нее все хорошо. После этого София К. на связь не выходила. Ее местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения годовалого ребенка с пятого этажа.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-11 10:10:58
Жути не нагоняйте. Обычная практика правоохранительных органов в подобных случаях. Адепты ночного фотографа этого всегда опасаются.
Алекс
2020-07-11 09:53:30
Без головы жила, видимо, без головы и осталась....извините, ну разве можно с неизвестными людьми ехать так далеко? Тем более ,что ,как вчера по телеку показали статистику: 120.000 человек в стране исчезают за год, каждый четвёртый убит, каждый девятый в рабстве, как то так рассказывали....
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