Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.

Следком Карелии для полного и всестороннего выяснения обстоятельств возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней Софии Станиславовны К. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Правоохранительные органы продолжают розыск девушки.

По версии следствия, несовершеннолетняя жительница Мончегорска Мурманской области, находясь в Петрозаводске, выехала на попутном автомобильном транспорте в Санкт-Петербург, откуда 28 июня сообщала родственникам, что у нее все хорошо. После этого София К. на связь не выходила. Ее местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения годовалого ребенка с пятого этажа.