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Новости. Криминал
08:36, 16 Ноября 2019
фото: https://vk.com

Следователи начали проверку в Сегеже после массовой гибели птиц

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В Карелии Следственный комитет проводит проверку по факту неблагоприятной экологической обстановки в моногороде Сегежа, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что жители сообщили об ухудшении экологической обстановки в городе Сегежа, признаками чего стала гибель птиц и изменение цвета снежного покрова", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о сроках, которые установлены для организаций, взявших под контроль ситуацию в Сегеже.

 

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Комментарии

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drug
2019-11-16 09:28:55
Март 2018 г. Луганск. Осадки желтого цвета на снегу, у многих жителей наблюдается ухудшение состояния здоровья. Специализированной лабораторией Минприроды ЛНР проведен предварительный анализ проб осадков, которые показали, что рН проб желтого снега равен 7.1, т.е. нейтральный (рН чистого снега составляет 5.63, так как в обычном состоянии снег подкислен окислами азота, серы и углерода). Такое подщелачивание осадков (снега) могут вызывать оксиды металлов (например — оксиды железа), углеводороды. Отобранные пробы имеют в своем составе взвешенные вещества (частички пыли), химический состав которых пока не установлен. Учитывая большую площадь выпадения желтых осадков, в данном случае мы имеем дело с трансграничным переносом загрязняющих веществ на большие расстояния, причиной которых могут быть промышленные выбросы крупных предприятий, а также природные явления глобального характера.
drug
2019-11-16 09:18:11
Ну прямо как дети, работать надо было в первый день.
Сколько нужно выполнить условий для решения данной задачи.
1. Где были распространены желтые осадки. 2. Сделать осмотр, протокол, изъятие образцов. 3. Роза ветров. 4. Изъятие образцов с трубы ЦБК. 5.Экспертиза, анализ химического состава - это три часа.
А сейчас время упущено, все ушло в почву, и в трубе все прогорело, людям скажут, что все хорошо. а птицы отравились кормом, жизни и здоровью угрозы нет и не было, компенсаций и лечения не будет.
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