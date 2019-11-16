Следователи начали проверку в Сегеже после массовой гибели птиц

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В Карелии Следственный комитет проводит проверку по факту неблагоприятной экологической обстановки в моногороде Сегежа, сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что жители сообщили об ухудшении экологической обстановки в городе Сегежа, признаками чего стала гибель птиц и изменение цвета снежного покрова", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о сроках, которые установлены для организаций, взявших под контроль ситуацию в Сегеже.
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