Следователи выясняют, почему женщина упала из окна в Петрозаводске

Проводится доследственная проверка по факту падения женщины с 9 этажа, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, сегодня около 9.00 на улице Ключевой 47-летняя женщина выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть.

Установлено, что до падения женщина находилась у себя дома. В какой-то момент она вышла на балкон и упала вниз. При падении потерпевшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.