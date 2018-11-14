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Новости. Культура
12:23, 14 Ноября 2018
фото: Игорь Георгиевский

Следующей весной туристы увидят главную достопримечательность острова Кижи без строительных лесов

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К началу нового туристического сезона Церковь Преображения Господня на острове Кижи предстанет перед туристами в своем первозданном виде.

Об этом на заседании Общественного совета музея "Кижи" сообщил заместитель директора музея Александр Любимцев. Уже зимой будут собраны недостающие пять главок храма, к весне будут демонтированы леса. При этом восстановление интерьера храма – монтаж полов и внутренних конструкций – продолжится до ноября 2019 года, а монтаж внутреннего убранства – до лета 2020 года.

По словам реставратора высшей категории Виталия Скопина, руководителя подрядной организации "Заонежье", выполняющей реставрацию Преображенской церкви с первого дня, работы идут по графику и будут завершены в срок. Александр Любимцев подчеркнул, что почти по всем техническим вопросам специалисты музея, российские и международные эксперты пришли к единому мнению.

Одновременно с реставрацией церкви Преображения Господня музей ведет реставрацию ее иконостаса, который насчитывает 105 икон северного письма и издревле славился особым великолепием, в том числе, благодаря золоченой резной раме, также требующей реставрационных работ. К настоящему времени завершена реставрация всех икон, а также резьбы и золочения рамы.

Заместитель директора музея Дмитрий Луговой рассказал об одобренных экспертами ИКОМОС эскизных проектах развития инфраструктуры острова Кижи, включая фондохранилище и реставрационные мастерские, визит-центр во входной зоне и жилой поселок для сотрудников на севере острова.

Директор музея Елена Богданова выразила благодарность за поддержку Министерству культуры России, которое выделило средства на реставрацию иконостаса и уполномочило музей самостоятельно выступать заказчиком работ по реставрации Церкви Преображения Господня. Более того, со следующего года музей получит это право и в отношении других памятников на своей территории.

Общественный совет музея под председательством Ирмы Мулонен одобрил и принял к сведению представленные доклады.

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