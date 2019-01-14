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Новости. Общество
19:40, 14 Января 2019
фото: instagram.com / slepakovsemyon

Слепаков пошутил о своей ориентации

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Шоумен Семён Слепаков выложил в Instagram фото со своим другом сценаристом Джавидом Курбановым, в котором указал, что они "были геями".

Слепаков пошутил, однако не все подписчики оценили юмор артиста. Джавид Курбанов соавтор песен, которые исполняет бывший КВН-щик. В посте комик иронизирует, что чёрно-белая фотография была сделана в далёком 1953 году по случаю смерти Сталина, пишет NewsRambler.

"Тогда мы с Джавидом были молодыми. Холостыми. Геями. В общем, все располагало к творчеству", — отметил юморист.

Впрочем, не всем пользователям шутка пришлась по душе. Некоторые подписчики обрушились на артиста с критикой.

Пользователи оставили под постом уже более 2 тысяч комментариев.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-01-14 20:10:06
Постепенно и грамотно подводят народ к осознанию, что геи ничем не хуже других. РПЦ единственная из всех церквей чётко обозначила своё негативное отношение к ЛГБТ-сообществу и восстановила тем самым весь "цивилизованный" мир против себя.
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