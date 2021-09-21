Сломавшийся на дороге грейдер стал причиной смертельной аварии в Карелии

В Пудожском районе 57-летняя женщина погибла в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 22 сентября, в 20.08 в Пудожском районе на 446.360 км федеральной автодороги произошло ДТП со смертельным исходом.

Водитель фургона Ford Transit совершил наезд на остановившийся из-за технической неисправности автогрейдер. У автогрейдера замкнула электропроводка, поэтому водитель не смог включить предупредительные аварийные огни.

В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка автомобиля Ford Transit, водитель госпитализирован с травмами.