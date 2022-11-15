Случайный прохожий спас пенсионера в Карелии от мошенников

Чудом избежал неприятностей 84-летний житель Петрозаводска.

Как сообщили в МВД Карелии, 84-летнему жителю Петрозаводска позвонил неизвестный, представившись сотрудником следственного комитета. Он рассказал пенсионеру, что кто-то пытается похитить его деньги.

Мужчина пошел к банкомату, снял лежавшие на счете 200 тысяч рублей и уже собирался их переводить на якобы «безопасный» номер, но его остановил прохожий. Мужчина случайно услышал разговор по телефону и понял, что пенсионер имеет дело с мошенниками.

Спаситель отвез пожилого петрозаводчанина в полицию, где тот написал заявление.