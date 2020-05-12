Служба крови Карелии остро нуждается в донорах

Петрозаводская станция переливания крови ждет доноров всех групп крови.

Как сообщается в паблике станции, остро необходима донорская кровь О (I) Rh (-), В (III) Rh (-), АВ (IV) Rh (-). В недостаточном количестве также кровь О(I) Rh (+), А (II) Rh (+), Rh (-), В (III) Rh (+), АВ (IV) Rh (+).

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно, кроме выходных по адресу: Петрозаводск, улица Пирогова, 4А.

Напомним, с 21 апреля петрозаводская станция переливания крови временно не принимает доноров из районов республики.