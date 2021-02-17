Служба отправки электронных писем начала работу в изоляторах Карелии

Сервис отправки электронных сообщений "ФСИН-Письмо" начал работу в следственных изоляторах Карелии.

Следственные изоляторы в Петрозаводске и Сегеже подключены к службе отправки электронных сообщений "ФСИН-Письмо". Сервис позволяет вести электронную переписку с лицами, содержащимися в следственном изоляторе, в том числе высылать фотографии. Об этом информирует УФСИН.

Письмо в изолятор можно отправить с телефона, планшета или компьютера. Доставка письма занимает до 3 суток без учета выходных и праздничных дней. Все электронные письма, как и обычные, проходят обязательную цензуру.

Лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, письмо доставляется в распечатанном виде. Подследственный может написать ответ, но уже в рукописном виде. Он будет направлен получателю в виде скан-копии, поясняют в УФСИН.

Ранее сообщалось, что численность арестантов в изоляторах и колониях Карелии снизилась на 200 человек.