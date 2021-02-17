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Служба отправки электронных писем начала работу в изоляторах Карелии

Новости. Общество
10:03, 18 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Сервис отправки электронных сообщений "ФСИН-Письмо" начал работу в следственных изоляторах Карелии.

Следственные изоляторы в Петрозаводске и Сегеже подключены к службе отправки электронных сообщений "ФСИН-Письмо". Сервис позволяет вести электронную переписку с лицами, содержащимися в следственном изоляторе, в том числе высылать фотографии. Об этом информирует УФСИН.

Письмо в изолятор можно отправить с телефона, планшета или компьютера. Доставка письма занимает до 3 суток без учета выходных и праздничных дней. Все электронные письма, как и обычные, проходят обязательную цензуру.

Лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, письмо доставляется в распечатанном виде. Подследственный может написать ответ, но уже в рукописном виде. Он будет направлен получателю в виде скан-копии, поясняют в УФСИН.

Ранее сообщалось, что численность арестантов в изоляторах и колониях Карелии снизилась на 200 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Не святой
2021-02-18 11:29:04
Главное ,чтобы пенсионеров на деньги не разводили....как это зеки делают постоянно....
кир
2021-02-18 10:39:13
Всё на благо зека, всё во имя зека. Кот сказал, что ему это что-то напоминает.
театральный критик
2021-02-18 10:23:05
Теперь ночной фотограф может свои фиги воробьям по электронке отправлять.
Гость
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