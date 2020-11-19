"Смеются в глаза": в парламенте Карелии рассказали о бессилии власти перед недобросовестным бизнесом

Сроки выполнения государственных и муниципальных контрактов в Карелии зачастую срываются по вине недобросовестных подрядчиков, потому что власть не имеет на них рычагов влияния.

Об этом заявили участники сегодняшнего заседания комитета по экономической политике парламента Карелии.

На заседании обсуждалась инициатива депутата Петросовета Александра Анишина по увеличению штрафных санкций к недобросовестным подрядным организациям. По словам депутата, в 2020 году в Петрозаводске были сорваны сроки выполнения порядка 30 муниципальных контрактов, в том числе, по благоустройству города. По его мнению, подрядчики не выполняют свои обязательства потому, что не боятся санкций. "Они смеются в глаза нашим бедолагам специалистам. То есть рычагов практически у власти и муниципальной и государственной, я считаю, на подрядчиков этих нет", - сказал депутат. Как власти собираются с этим бороться, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".