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"Смеются в глаза": в парламенте Карелии рассказали о бессилии власти перед недобросовестным бизнесом

Новости. Общество
12:40, 20 Ноября 2020
фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ
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Сроки выполнения государственных и муниципальных контрактов в Карелии зачастую срываются по вине недобросовестных подрядчиков, потому что власть не имеет на них рычагов влияния.

Об этом заявили участники сегодняшнего заседания комитета по экономической политике парламента Карелии.

На заседании обсуждалась инициатива депутата Петросовета Александра Анишина по увеличению штрафных санкций к недобросовестным подрядным организациям.

По словам депутата, в 2020 году в Петрозаводске были сорваны сроки выполнения порядка 30 муниципальных контрактов, в том числе, по благоустройству города.

По его мнению, подрядчики не выполняют свои обязательства потому, что не боятся санкций.

"Они смеются в глаза нашим бедолагам специалистам. То есть рычагов практически у власти и муниципальной и государственной, я считаю, на подрядчиков этих нет", - сказал депутат.

Как власти собираются с этим бороться, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-11-20 14:17:29
Сочинители условий госконтрактов дохитрили, обманули сами себя. Сначала минимальные цены требовали, плюс оплата после исполнения, через месяц, залог внести. Да еще и себе "штраф" за неоплату символическую вписывали. Так и бизнес стал так же относиться. Т.е. пытаться обмануть изначально.
Изя
2020-11-20 14:06:12
Опять этот "активист" вылез в свет . Воровать депутатам надо меньше , а не подрядчиков винить . Так гену кремня и вспомнил ((((((( :)
Горожанин
2020-11-20 13:56:49
Тут похоже "пчелы против меда"...
однозначно
2020-11-20 13:50:02
При ширшиной такого не было. Вот почему я всегда обращаюсь к народным избранникам слабуновой, рогалевичу и петеляевой. Всегда помогают гуашью и бумагой для плакатиков.
Dim
2020-11-20 13:44:09
Обывательское мнение некомпетентных людей. В законе о закупках установлен минимальный порог неустойки. Кто же мешает его поднять? Может что-то обещанное подрядчиком при подготовке аукционной документации? И что препятствует расторгнуть контракт? Интересно, на каком уровне муниципальный депутат собрался увеличивать штрафные санкции? Стоит, наверное, учесть качество депутатских мнений и инициатив при следующих выборах. И неплохо было бы увеличить содержание и заменить "бедолаг - специалистов" на специалистов.
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