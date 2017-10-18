Смерть Дмитрия Марьянова была спланирована ради его наследства, считает бывшая жена актера

Фигуристка Ирина Лобачева, бывшая гражданская жена актера Дмитрия Марьянова уверена, что в гибели артиста есть криминальный след.

Об этом пишет "Комсомольская правда", которая выпустила интервью с Ириной Лобачевой в день похорон Дмитрия Марьянова.

Напомним, 47-летний актер умер по дороге в клинику подмосковной Лобни. По предварительным данным, причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб. Следственный комитет и Минздрав проводят проверку обстоятельств гибели артиста.

"Дима умер не просто так! – рассказала Ирина Лобачева "Комсомолке". – У него никогда не было тромбофлебита. Он проверял свое здоровье, следил за ним".

"Мы с Димой хоть и расстались, но до последнего общались, переписывались. Он заходил ко мне в гости четыре месяца назад. Похоже, с молодой женой у него что-то не клеилось (в 2015 году Марьянов женился на харьковчанке Ксении Бик, родившей от него восемь лет назад дочку Анфису, - КП). Он мне показывал фото дочки. Был абсолютно здоров. Не мог он умереть сам по себе, ему помогли, я в этом уверена! Списать на оторвавшийся тромб проще всего. Ну да, он пил, был такой грешок. Ну и умер бы лет через 30, не раньше! Я уверена, что в его смерти есть криминал", - отметила спортсменка.

По ее словам, смерть Дмитрия Марьянова была нужна "тому, кто получит наследство".

"У него большая квартира в районе Полежаевской, в центре Москвы. Прекрасная дача. Дима всю жизнь был любвеобильным мужчиной, менял подруг. Он не мог долго жить с одной женщиной, находил очередную. И с последней женой у него не все клеилось. Если бы он от нее ушел, она бы осталась ни с чем. Ксения и вцепилась в него, видя, что он богат. Все делала с дальним прицелом. Оказалась единственной, кому удалось затащить его в ЗАГС (актер впервые женился в 45 лет, невесте тогда было 29, - КП.). Это был план, - отметила Ирина. – Папа Димы в возрасте, так что этой девушке он не помеха. Я бы посоветовала отцу бороться за наследство, чтобы вдове ничего не досталось. Я не верю, что она тут ни при чем. Нужно провести серьезную проверку обстоятельств смерти Димы".

Лобачева также отметила, что посоветовала бы отцу умершего артиста провести анализ ДНК, чтобы узнать: Анфиса действительно является родной дочерью Дмитрия или нет.

"На этот счет у меня сомнения", - призналась фигуристка.

"Друзьям Димы надо объединиться и провести свое расследование, - продолжила Ирина Лобачева. - И роль молодой жены Димы в его смерти, полагаю, не последняя... Думаю, если бы я забеременела от него, то он тоже бы женился на мне. Но не сложилось... Дима был мне настоящим другом. У нас была и любовь, и много нежности. Мы познакомились в 2009 году на шоу "Ледниковый период". Я тогда разводилась с Ильей Авербухом. А Дима расстался со своей девушкой. Мы вместе работали, ну и пошло-поехало. Безусловно, он шикарный мужчина! Импозантный, волевой. Устоять перед ним было невозможно".