Смертельная авария произошла под Петрозаводском

В Прионежском районе при лобовом столкновении иномарки и "семерки" погиб человек.

В минувший четверг, 18 июня, в 17.00 на автодороге "Петрозаводск-Деревянное", за Ужесельгой, влобовую столкнулись "ВАЗ-2107" и Nissan, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В результате лобового столкновения автомобили разбросало по проезжей части.

Транспортные средства получили повреждения.

Для деблокирования водителя "семерки" спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, три человека получили травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.