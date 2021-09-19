Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии в Сегежском районе, где погибли 4 человека и пострадали трое.

Ранее сообщалось, что с 19 на 20 сентября в 00.20 в Сегежском районе, на 747 км федеральной автодороги «Кола», произошло столкновение автомобилей VW Touareg, ВАЗ-2115 и грузовик DAF.

По информации ГИБДД, 31-летний житель Сегежского района, за рулём автомобиля VW Touareg, не имея права управления, при совершении обгона автомобиля DAF с полуприцепом, не убедился в безопасности маневра, при возвращении на свою полосу движения, допустил столкновение. В результате аварии автомобиль VW Touareg отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ, двигающимся во встречном направлении.

В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи погибли водитель автомобиля VW Touareg, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ, житель Лоухского района, 28-летний мужчина и 23-летняя девушка — пассажиры ВАЗа, также жители Лоухского района. Травмированы пассажиры автомобиля VW Touareg 38- летняя женщина и 44- летний мужчина — жители Сегежского района, 32-летний пассажир автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.