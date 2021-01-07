Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Вирусолог назвал идеальный период вакцинации для переболевших COVID-19
07.01.2021 20:40
Новые жертвы коронавируса в Карелии: умерли еще 3 пациента 1
Сегодня 09:27
МЧС сообщило о крупном пожаре на территории бывшего завода в Петрозаводске 2
Сегодня 11:55
Автомобиль после ДТП пробил ограждение и "вылетел" на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 11:13
Мошенники придумали новую схему обмана по телефону 3
07.01.2021 21:20

Смертность от коронавируса в Карелии продолжает расти, но меньше, чем по России

Новости. Общество
14:27, 08 Января 2021
фото: © Виктор Драчев/ТАСС
Загрузка...

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции в Карелии достигла 29,2 на 100 тыс. населения.

Это больше, чем днем ранее, когда аналогичный показатель равнялся 28,7.

Такие данные о ситуации с пандемией опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Как сообщалось ранее, за сутки в республике умели 3 пациента с коронавирусом, а всего с начала пандемии – 179 человек.

Вместе с тем, показатель смертности в Карелии значительно ниже, чем, в среднем, по России. В целом по стране он составил 41,2 на 100 тыс. населения и тоже вырос за последние сутки.

Еще больше разница в показателях летальности - сколько умерло больных из общего числа панциентов. В Карелии заболевание закончилось летальным исходом для 0,6% инфицированных, а, в среднем, по России этот показатель составил 1,8% по данным на 8 января.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2021, 15:21
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь

Аналитика

04.01.2021 10:30
Политкухня
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
Год 75-летия Великой Победы и 100-летия Карелии, год крупных проектов; год серьезных испытаний и вызовов, с которыми мы раньше не сталкивались.
"Клиники на Чайкиной": сдать тесты на коронавирус COVID-19 можно и в январские праздничные дни 1
04.01.2021 09:50
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
30.12.2020 15:35
Чем запомнился 2020 год 6
29.12.2020 17:40
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
25.12.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 3
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»