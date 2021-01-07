Смертность от коронавируса в Карелии продолжает расти, но меньше, чем по России

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции в Карелии достигла 29,2 на 100 тыс. населения.

Это больше, чем днем ранее, когда аналогичный показатель равнялся 28,7.

Такие данные о ситуации с пандемией опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Как сообщалось ранее, за сутки в республике умели 3 пациента с коронавирусом, а всего с начала пандемии – 179 человек.

Вместе с тем, показатель смертности в Карелии значительно ниже, чем, в среднем, по России. В целом по стране он составил 41,2 на 100 тыс. населения и тоже вырос за последние сутки.

Еще больше разница в показателях летальности - сколько умерло больных из общего числа панциентов. В Карелии заболевание закончилось летальным исходом для 0,6% инфицированных, а, в среднем, по России этот показатель составил 1,8% по данным на 8 января.