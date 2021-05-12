Смёт вывозят с улиц Петрозаводска круглосуточно

Подрядчик вывозит с улиц Петрозаводска смёт, моет проезжие части и тротуары в круглосуточном режиме, сообщили в городской администрации.

В рамках муниципального контракта ООО «ТехРент» продолжает вывозить смёт с проезжих частей и тротуаров в разных районах города. Техника и мобильные бригады работают круглосуточно, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как сообщил представитель подрядчика, накануне работы велись на Первомайском, Карельском и Комсомольском проспектах, улицах Заводской, Зайцева, Советской, на Древлянке и в других точках Петрозаводска. Мобильные бригады вручную убирают смёт и мусор возле остановочных комплексов, пешеходных переходов, на газонах и в труднодоступных для механизированной очистки местах.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру – 051.