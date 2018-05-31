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Новости. Общество
21:30, 31 Мая 2018

СМИ: Энрике Иглесиас чуть не сгорел в автомобиле в Москве

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Однофамилец известного испанского исполнителя смог потушить полыхающее транспортное средство до приезда спасательных служб.

В Москве 34-летний местный житель по имени Энрике Иглесиас чуть не сгорел, когда уснул в своём автомобиле Peugeot на юге столицы, "Лайф". Это произошло ночью 28 мая.

Иглесиас смог выбраться из горящего авто самостоятельно. Он также смог потушить полыхающее транспортное средство до приезда спасателей. Тёзка знаменитого испанского певца в результате произошедшего не пострадал.

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